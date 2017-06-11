Çeşme bisiklet şölenine hazırlanıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Velotürk Gran Fondo Bisiklet Yarışları için kayıtlar başladı.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve Çeşme’de oldukça renkli görüntülere sahne olan Velotürk Gran Fondo Bisiklet Yarışları için kayıt işlemleri başladı. Online olarak yapılan kayıt işlemleri 31 Ekim tarihine kadar sürecek. Kısa ve uzun parkur yarışları ise 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Valiliği ve Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle yapılacak olan yarışlar, tüm amatör yol bisikletçilerine açık olacak. Yarışlara elektrikli bisiklet ile katılımın kabul edilmeyeceği açıklanırken, yarış bisikletlerinin yanı sıra dağ ve şehir bisikletleri ile katılabilinecek. Aktif UCI (Uluslararası Bisikletçiler Birliği) lisansına sahip olan ve profesyonel takım üyesi olan bisikletçiler yarışa katılamayacak.

Gelirler çocuklara

Velotürk Gran Fondo Bisiklet Yarışları, 47 kilometre kısa parkur ve 100 kilometre uzun parkurda gerçekleştirilecek. Yarışlar, 16-18 yaş Genç Erkekler, 19-34 yaş Elit Erkekler, 35-44 yaş, 45-54 yaş, 55-59 yaş ve 60 yaş üstü Master Erkekler ile Genel Klasman, kadınlar da ise; 16-18 yaş Genç Kadın, 19-34 yaş Elit Kadın, 35-44 yaş, 45-54 yaş, 55 yaş üstü Master Kadın ve Genel Klasman kategorilerinde yapılacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek olan yarışlarda, kısa parkur katılım ücreti 100 lira, uzun parkur katılım ücreti de 150 lira olarak belirlendi. Katılım bedelleri olarak toplanacak olan gelirin tamamı, Velotürk’ün “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesi için kullanılacak. Velotürk’ün projesiyle, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet ulaştırılması ve hem çocukların sevindirilmesi hem de spora teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Ödül töreni düzenlenecek

Yarışların 4 Kasım tarihindeki ilk gününde, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak özel parkurda, çocuklar için güvenli bisiklet sürüş eğitimi verilecek. Ayrıca Çakabey Kültür Merkezi’nde, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı tarafından Bisikletli Yaralanmaları konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek. Kısa ve uzun parkur yarışlarının startı ise 5 Kasım Pazar günü saat 09.00’da verilecek. Yarışlar, saat 15.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak ödül töreniyle sona erecek.