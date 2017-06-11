Kosova 1-4 Türkiye / Maç özeti

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında önemli bir mücadeleye çıktı. Ay-yıldızlı ekibimiz Arda Turan krizinin ardından çıktığı ilk maçı 4-1'lik skorla kazanarak ayakta olduğunu gösterdi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında kritik bir maça çıktı. Gollü geçen mücadele 4-1 Türkiye üstünlüğü ile son buldu.

Arda Turan krizinin ardından ilk maçına çıkan ay-yıldızlı takımımız, iyi bir performans ortaya koydu. Arda Turan’ın kaptanlık pazubandı Mehmet Topal’a devreden Terim, 10 numaralı formayı da Yusuf Yazıcı’ya verdi.

Milli takımın göz bebeği Cengiz Ünder’in gol sevinci (Reuters) pic.twitter.com/6N7JmQz6jK — SKOR (@SozcuSkor) 11 Haziran 2017

Takımımızın gollerini 6. dakikada Volkan Şen, 31’de Cengiz Ünder, 60. dakikada Burak Yılmaz ve 82’de Ozan Tufan kaydetti. Kosova’da Bernard Berisha 86’da kırmızı kart gördü.

Milliler bu skorla 11 puan ile üçüncü sırada yer buldu yükseldi. Ukrayna ve İzlanda’nın galibiyetleriyle Türkiye dezavantajlı duruma düştü. Ekibimiz gruptaki bir sonraki maçını 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile oynayacak

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanatta ortasında ön direkte Volkan Şen’in kafa vuruşunda top kaleci Samir Ujkani’nin sağından ağlarla buluştu. 0-1

17. dakikada Oğuzhan’ın ceza yayı gerisinden ortasında ceza sahası içerinde Volkan’ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

22. dakikada Valon Berisha’nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Amir Rrahmani’nin kafa vuruşumda top ağlara gitti. 1-1

31. dakikada Sekçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cengiz Ünder’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

39. dakikada Valon Berisha’nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Donis Avdijaj’ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Bernard Berisha’nın ceza sahası yan çizgisi üzerinden yerden vuruşunda top dışarı gitti.

60. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

82. dakikada Yusuf’un sağ kanattan pasında penaltı noktasında topla buluşan Ozan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

84. dakikada ceza sahası içinde kendini yere bırakan Bernard Berisha hakemi aldatmaya yönelik hareket sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Stat: Loro Boriçi

Hakemler: Miroslav Zelinka , Ondrej Pelikan , Jan Patak

Kosova: Samir Ujkani (Adis Nurkovic dk. 53 ), Amir Rrahmani , Fidan Aliti , Mergim Vojvoda , Alban Pnishi , Arber Zeneli (Bernard Berisha dk. 53 ), Enis Alushi , Valon Berisha , Hekuran Kryeziu , Donis Avdijaj (Milot Rashica dk. 74 ), Atdhe Nuhiu

Yedekler: Bledar Hajdini, Lirim Kastrati, Avni Pepa, Besar Musolli, Herolind Shala, Fanol Perdedaj, Vedat Muriqi, Besart Berisha

Teknik Direktör: Albert Bunjaki

Türkiye: Volkan Babacan , Gökhan Gönül , Hasan Ali Kaldırım (İsmail Köybaşı dk. 85 ?), Mehmet Topal , Çağlar Söyüncü , Cengiz Ünder , Oğuzhan Özyakup (Yusuf Yazıcı dk. 74 ), Selçuk İnan , Volkan Şen (Emre Mor dk. 80 ), Ozan Tufan , Burak Yılmaz

Yedekler: Berke Özer, Harun Tekin, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Çolak, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Cenk Tosun, Enes Ünal

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Amir Rrahmani (dk. 22) (Kosova), Volkan Şen (dk. 6), Cengiz Ünder (dk. 31), Burak Yılmaz (dk. 60), Ozan (dk. 82) (Türkiye)

Kırmızı kart: Bernard Berisha (dk. 84) (Kosova)

Sarı kartlar: Enis Alushi (Kosova), Burak Yılmaz (Türkiye)