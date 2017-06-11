Burak Yılmaz tarihe geçti

Burak Yılmaz, Kosova karşısında fileleri sarsarak ay-yıldızlık forma altında en çok gol kaydeden ikinci futbolcu oldu.

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kosova karşısında bir gol kaydeden Burak Yılmaz, milli takım tarihine geçti. Deneyimli santrfor bu golle milli forma altında 23 gole ulaşmış oldu. Burak Yılmaz böylelikle Türkiye A Milli Takım forması altında Tuncay Şanlı’yı geçerek en çok gol atan ikinci futbolcu oldu.

Milli takım forması ile en çok gol atan futbolcu ise 51 gol ile Hakan Şükür.

Milli takım ile çıktığı son 12 maçta 8 kez fileleri sarsan yıldız oyuncu, iyi formunu Kosova karşısında da sürdürdü. Mücadelede sarı kart gören Yılmaz, Ukrayna maçı için cezalı durumuna düştü.