Bucaspor’da Ricketts sıkıntısı

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor, kulüpten alacağı bulunan eski yabancı futbolcuları Dady, Carlos, Pariente, Gomes, Jebrin ve Henrique'ler anlaşırken, Kanadalı Tosaint Ricketts ile uzlaşamadı.

Yönetim, halen Amerika Birleşik Devletleri’nde Major Lig takımlarından Toronto FC’nin formasını giyen 29 yaşındaki oyuncuya 120 bin dolar alacağına karşılık peşin 60 bin dolar teklif etti. Ancak indirime yanaşmayan Ricketts, 120 bin dolarda ısrar edince anlaşma sağlanamadı. Bucaspor’da 2013-2014 sezonunda forma giyen Ricketts, 25 lig karşılaşmasında 7 kez gol sevinci yaşadı. FIFA’daki alacak dosyalarının büyük bir bölümünü kapattıklarını belirten Başkan Ahmet Doğan, Ricketts sorununu da aşacaklarını söyledi. Doğan, “Göreve geldiğimizden bu yana hep alacak dosyalarını temizlemeye çalıştık. Artık sonuna geldik. Bucaspor’u bu yükten kurtaracağız. Ancak cezalı olduğumuz için ne yazık ki önümüzdeki sezonun devre arasına kadar transfer yapamayacağız” dedi.