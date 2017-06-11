Bodrum Belediyesi Bodrumspor’da hedef Süper Lig

86 yaşındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor hedef büyüttü.

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SÖZCÜ’den Ali Aydın’a konuşan genç başkan şunları söyledi:

“Her ligde başa oynamak istiyoruz. Başa oynarken çok büyük paralar harcayarak, yıldızlar alarak bunu yapmayacağız. Takımı bozmadan, takviyeler yaparak ilerleyeceğiz. Gelecek sene de hedefimiz 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmak. Kendimize Akhisar modelini örnek alıyoruz. Onlar gibi genç ve palazlanmamış oyuncuları alıp parlatarak kolej takımı havasını bozmamak istiyoruz. İyi mücadele eden, genç ve dinamik bir ekiple oynamak istiyoruz. Bu stratejiyle 3 şampiyonluk elde ettik. Bu yapıyı bozmayacağız. Gençlerbirliği de iyi bir örnek. İki kulüp en doğrusunu yapıyor. İlk etapta stadın zeminini ve ışıklandırmasını halledeceğiz.”

MEHMET KOCADON: “BEKLE BİZİ SÜPER LİG”

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 2. Lig'de mücadele etme hakkını elde eden ve 86 yıllık tarihinin en büyük başarısını kazanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Yeşil-beyazlıların tarihi gününe tanıklık eden isimlerin başında gelen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon “86 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyoruz, bizim için çok güzel bir mutluluk. Bodrumspor bugüne kadar uzun süredir böyle bir üst lige çıkamamıştı. Ama hem yönetim, hem de teknik heyet, bu kez bir sloganla çıktık yola: ‘İnananlar asla kaybetmez.' Yıllar sonra Bodrumspor'u seyircisiyle buluşturduk” diyerek şöyle devam etti:

“Bodrum, Türkiye'nin bir markası. Bu marka şehrin takımının da marka olması lazım. Hızlı bir şekilde de bu ligleri çıkması lazım ki dünyada Bodrum ismini bir defa daha markalaştıralım. Reklamını ve tanıtımını iyi yapalım. Bodrum'a gönül veren, bizim gibi Bodrum'da yaşayan, yatırım yapan büyüklerimizin, hükümetimizin biraz daha Bodrum'a yüzünü dönmesini istiyoruz. Onlar bir adım atarsa biz 10 adım geliriz. İnanıyorum ki Bodrum kısa bir sürede Süper Lig'de yerini alacaktır. Ve hep söyle söylüyorum: Bekle bizi Süper Lig, geliyoruz!”