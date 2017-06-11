Beşiktaş Titi için Şenol Güneş’i bekliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yine stoper takviyesine yoğunlaşmış durumda. Marcelo için Fransız kulübü Lyon ile anlaşma aşamasına gelen ve bu transferde futbolcunun evet demesini bekleyen Siyah-Beyazlılar sezon içinde rotasyonu genişletmek amacıyla da Titi ile anlaşma sağladı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra Brezilyalı oyuncuyu gündemine alan Beşiktaş, Titi ve menajeri ile her konuda prensip anlaşmasını sağladı ve ön protokol imzaladı. Ancak bu transfer için teknik direktör Şenol Güneş’in onayını alacak olan Siyah-Beyazlılar tecrübeli hocanın ‘tamam’ demesi halinde transferi resmi olarak açıklayacak. Eğer Güneş ‘hayır’ derse bu transferden vazgeçilecek.

Bu arada Marcelo’nun Lyon’a ‘evet’ demesi halinde doğacak boşluğu, direk oynayacak 2 stoper transferi ile doldurmayı düşünen yönetim, Titi’yi bu transferlerden biri olarak değil rotasyon için düşünüyor. Devre arasında 4.2 milyon Euro’ya alınan ancak Şenol Güneş’in hazır bulmadığı Mitrovic’i de kiralamayı düşünen Beşiktaş, Titi’yi stoper rotasyonunun geniş tutmak için almak istiyor. Atınç’ı da yine Leipzig’ten tekrar kiralayıp, Titi’yi de alması halinde Tosic, Atınç, Titi, Mitrovic ve 2 yeni stoperle birlikte 6 stoper sayısına ulaşacak olan Siyah-Beyalıların Mitrovic’e takım aramaya başladığı da gelen bilgiler arasında.

Bu arada genç ve gelecek vaat eden oyuncuları da kadrosuna katmak için çalışan Beşiktaş yönetimi, Gaziantepspor’dan Orkan Çınar ile de prensip anlaşmasına vardı. Orkan’ın transferinin de yine Şenol Güneş’in onay vermesi halinde resmiyete dökülmesi düşünülüyor. Süper Lig’den transferi düşünülen diğer isimler Musa Çağıran ve Deniz Türüç için de görüşmelerin sürdüğü bilinen diğer transfer gelişmeleri.