Barcelona kesenin ağzını Marco Verratti için açıyor

Barcelona, transfer döneminin en çok ses getirecek hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Katalanlar, PSG forması giyen Marco Verratti için 80 milyon Euro ödeyecek.

Real Madrid’in La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmasının ardından gelecek sezon için hedefi tüm kupalarda şampiyonluk olarak koyan Barcelona, kesenin ağzını Marco Verratti için açmaya hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain ve İtalya Milli Takımı formasını giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Katalanlar 80 milyon Euro ödemeye hazırlanıyor. Fransa’nın ünlü L’Equipe gazetesinde yer alan habere göre Xavi’den beri o bölgede sıkıntı yaşayan Barcelona, Verratti’yle sorunu kalıcı olarak çözmek istiyor ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır.

Ancak Barcelona’yla birlikte Bayern Münih’in de Verratti transferini noktalamak için çalıştığı söyleniyor. Carlo Ancelotti’nin özellikle istediği bir isim olan Verratti, geçen sezon PSG formasıyla 43 maçta 3 gol atarken 7 de asiste imza attı.