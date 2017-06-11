Bakan Süleyman Soylu’ya Evkur Yeni Malatyaspor forması

Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya adının yazılı olduğu 61 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Adil Gevrek’in, Ankara'da gerçekleşen ziyarette Bakan Soylu'ya Malatya kayısısı ve adının yazılı olduğu forma hediye ederek, kulüple ilgili birkaç konuda da bilgi verdiği ifade edildi.Çalışmalarında başarılar dilediği Bakan Soylu'yu Malatya'ya davet eden Gevrek'in, Orduzu Pınarbaşı'na yapılması planlanan yeni tesis ve stadın açılışı gibi konularda da bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.

Gevrek, ziyaretin sonunda yanında getirdiği Malatya kayısısı ve 61 numaralı ‘Süleyman Soylu' yazan Yeni Malatyaspor formasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye etti.