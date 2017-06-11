Arda Turan’dan boşalan 10 numaralı forma Yusuf Yazıcı’nın oldu

Milli Takım'da Arda Turan'dan boşalan 10 numaralı formanın yeni sahibi Yusuf Yazıcı oldu. Kaptanlık bandını ise Mehmet Topal taktı.

Gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdıktan sonra kadro dışı bırakılıp Milli Takım kariyerine son veren Arda Turan’dan boşalan 10 numaralı formanın kime gideceği merak ediliyordu.

10 numaralı Ay-Yıldızlı formayı Trabzonspor’un genç ve başarılı orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı terletecek. Bordo-mavililerin bu sezon parlayan yıldızı Yusuf, bu sezon 13 gol atmış, 10 da asiste imza atmıştı. Performansıyla Fatih Terim’in de radarına takılan 20 yaşındaki oyuncu ilk kez Türkiye forması giymek için Terim’den şans bekliyor.

Ayrıca Arda Turan’ın kaptanlık bandı da Mehmet Topal’a gitti. Mehmet, Kosova deplasmanına Milli Takım kaptanı olarak çıktı.

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