Arda günahsız tüm suç basının!

Türkiye’de artık gelenek oldu, kötü, olumsuz ne varsa tek sorumlusu basındır. Anlaşılan o ki, gazeteciler olmasa Türkiye dünyanın en müreffeh ülkesi haline gelecek.

Öyle ya, basın yazmazsa enflasyon olmaz, zam yapılmaz, rüşvet, rant, hırsızlık, soygun bu ülkede hiç yaşanmaz.

Son örneği Arda Turan olayında yaşandı. Yaşı kaç olursa olsun onca kişinin ortasında bir basın mensubunun yakasına yapışacak, gırtlağını sıkacak, ana-avrat küfredecek, sonra da külhanbeyi tavırlarla, kimseden özür dilemeyeceğini söyleyip önüne gelene atar yapacak ama Arda çok da haksız kabul edilmeyecek.

Kim tarafından: TFF Başkanı Yıldırım Demirören. Hani Arda'nın “Seni bu uçağa alınan” diye başlayıp küfrettiği Demirören tarafından…

Ne diyor Türk futbolunu yöneten adam: “Arda yanlış yapmıştır ama ona bu yanlışını medeni yollardan göstermemiz gerekir. Ayrıca Arda'nın referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı eleştirildiğini çok iyi biliyorum.”

Şaka gibi değil mi? Bu olayın sorumlusu da basın oldu.

Prim olayını sızdıranlar günahsız, işini namusuyla yapan Bilal Meşe gibiler suçlu.

Kendisine edilen küfre yanıt vermeyen, partonu olduğu gazetenin muhabirini sahiplenmeyen, ona yapılan saldırıyı geçiştirmeye çalışan Demirören artık, “Arda'yı eleştirenler hayır cephesidir” derse şaşırmam. Çok yazık.

Bu gidişle Bilal Meşe, Arda'dan özür dilemek zorunda kalacak diye korkuyorum.