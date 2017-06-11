Antalyaspor’da hedef şampiyonluk yarışı

Süper Lig'in en genç başkanı 33 yaşındaki Ali Şafak Öztürk, gelecek sezon şampiyonluk yarışında ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun mayıs ayında sona erecek sözleşmesini de uzatmayı düşündüklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da sezon başında başkanlığı seçilen Ali Şafak Öztürk, ilk yılında kulüp tarihinde ilki başararak, takımı sezonu 5’inci sırada tamamladı. Süper Lig’in en genç başkanı Ali Şafak Öztürk yönetimindeki Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki futbolcularıyla kulübün en başarılı dönemlerinden birine imza attı. Avrupa ve üst düzey liglerde mücadele eden kulüplerin başkanları arasında da en genç başkanlardan biri olduğunu hatırlatan Öztürk, ‘genç başkan’ olarak anılmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. Görevdeki ilk günlerinde genç olmasının tecrübe eksikliği düşüncesiyle sorgulandığını hatırlatan Öztürk, takımın bu seneki başarısıyla akıllardaki soru işaretini kaldırdığını söyledi.

EN AZ 4 TRANSFER

Antalyaspor’daki başkanlık görevinde ilk yılın alışma dönemi olduğunu, ikinci yıl şampiyonluk yarışında yer alacak takım yaratmayı hedeflediklerini dile getiren Öztürk, hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini anlattı. Alışma yılı olarak değerlendirdikleri geçen sezonda kulüp rekorları kırarak başarılar kazandıklarını aktaran Öztürk, son transfer Jeremy Menez’in gelecek yıl şampiyonluk yarışında yer alacak Antalyaspor açısında önemli bir futbolcu olduğunu belirtti. Transfer çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Öztürk, orta sahada 10 numara pozisyonuna, kanat bölgesine futbolcu ve kaleci transferi yapmayı planladıklarını kaydetti. Transfer bütçesinin büyük bölümünü bu pozisyondaki futbolculara ayırdıklarını söyleyen Öztürk, defansın sağına ve soluna da takviye yapabileceklerini belirtti.

‘HEDEF ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLMAK’

Transfer çalışmalarını kamp dönemine kadar tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, “Antalyaspor’un gelecek sezon hedefi, şampiyonluk yarışında bir takım olmak. Bunun yanında da taraftarıyla, kulüp yapısıyla, teknik heyet ve yönetimiyle, kurumsal yapısıyla örnek olabilecek kulüp yaratmak. İleriki senelerde de bunları uluslararası düzeye çekebilmek” dedi.

‘TÜRKİYE STANDARTLARINDA EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERDEN’

Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim ile teknik direktör Rıza Çalımbay’ın arasında fikir ayrılığı oluşması sonucu takımdan ayrılacağı söylentileri hakkında şöyle konuştu:

“Çok iyi bir teknik direktörümüz var. Türkiye standartlarında en iyi teknik direktörlerden biri. İyi bir ekibi var. Ekibi ve kendisiyle de iyi iletişimimiz var. Bu gelecek sezon içerisinde de devam edecek. Belirli konularda anlaşmazlık olacaktır. Bu gayet normal ama beraber çalışmama noktasına kesinlikle yaklaşmadık. Biz gayet memnunuz, kendisinin de memnun olduğunu düşünüyoruz.”

Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto’o’nun performansının, liderlik özelliğinin takım için çok önemli olduğunu vurguladı. Eto’o’nun gelecek sezon da yüksek performans sergileyeceğine inandıklarını belirten Öztürk, dünya yıldızının Antalya şehrine ve Antalyaspor’a önemli değerler kattığını söyledi. Öztürk, ‘Eto’o ile sözleşme uzatmayı düşünür müsünüz?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Birlikte olmak istediğimiz oyuncuyla ilgili planlama yaparız. Doğru zamanlarda görüşürüz vakti gelince ama şu zaman doğru değil. Kendisiyle görüşüp ‘hedefleri ne, kulübün hedefleri ne birbirine paralel olabiliyor mu?’ Bunun için önümüzde geniş bir zaman var. Şu anda gördüğüm kadarıyla bizimle uzun süre birlikte olacaktır. Antalyaspor’a katkısından dolayı biz de onun kalmasını isteriz. Sözleşme uzatılabilir. O zamanki şartlara bağlı. Şu an gayet mutluyuz kendisiyle. Görüşüp değerlendirme yapmamız lazım. Sezon başı onun için doğru zamanlama değil.”