Altınordu’dan Cengiz Ünder mesajı

Türk futboluna genç yetenekler kazandıran Altınordu, Cengiz Ünder’in Kosova’ya attığı gol sonrası Twitter’dan bir mesaj paylaştı.
Yetiştirdikleri bir futbolcunun Türkiye formasıyla gol atmasının haklı sevincini yaşayan Altınordu, Milli Takım kariyerindeki ikinci golünü kaydeden Cengiz’i “Evladımız Cengiz Ünder’in adım adım yükselişini büyük bir gururla izliyoruz” mesajıyla tebrik etti.
Evladımız . @cengizunder ün adım adım yükselişini büyük bir gururla izliyoruz. @ibfk2014 @TFF_Org #MilliTakım pic.twitter.com/mMUxUqTPKs
— Altınordu FK (@AltinorduFK) 11 Haziran 2017