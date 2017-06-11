Altınordu’dan Cengiz Ünder mesajı

Türkiye'nin Kosova karşısındaki ikinci golünü kaydeden Cengiz Ünder'e eski kulübü Altınordu'dan tebrik mesajı geldi.

Türk futboluna genç yetenekler kazandıran Altınordu, Cengiz Ünder’in Kosova’ya attığı gol sonrası Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Yetiştirdikleri bir futbolcunun Türkiye formasıyla gol atmasının haklı sevincini yaşayan Altınordu, Milli Takım kariyerindeki ikinci golünü kaydeden Cengiz’i “Evladımız Cengiz Ünder’in adım adım yükselişini büyük bir gururla izliyoruz” mesajıyla tebrik etti.