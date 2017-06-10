Yusuf Yazıcı: Uzun yolun başındayım

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Türkiye A Milli Takımı forması giymeye hak kazanan Yusuf Yazıcı ve Altınordu kalecisi Berke Özer Kosova maçı öncesi basın karşısına geçti.

İlk kez milli takıma gelen Yusuf Yazıcı , “Her Türk futbolcusunun hayali A Milli Takım’a gelmek. Ben de bunu başardım. Uzun bir yolun başındayım. Bu yol uzun ve zahmetli. Kendimi geliştirmek için her zaman çalışıyorum ve çabalıyorum. Maça çok iyi hazırlandık. Şu an çok iyi çalıştık ve hazırlandık. 3 puan alıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Milli takım benim için çok önemli. Bana öz güven katıyor ve buraya geldiğimden beri çok mutluyum” dedi.

Berke Özer: “Önemli olan buraya gelmek ve kalıcı olmak”

Genç kaleci Berke Özer de milli takımda olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Kadro açıklandığı an haberi telefonla aldım. Babam aramıştı. Çok şaşırdım, önce inanamadım açıp kendim baktım. Buraya gelmek büyük onur. Fatih hocama, Alper Boğuşlu’ya ve Altınordu başkanı Seyit Özkan’a çok teşekkür ederim. Önemli olan buraya gelmek ve kalıcı olmak. Bunu başarmak için çalışacağım” şeklinde konuştu.