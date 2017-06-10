Yıldızlar voleybolda İlbank ve Halkbank Türkiye şampiyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi Bursa'da düzenlenen Altyapılar Türkiye Şampiyonası yıldız kızlar ve erkekler finalleriyle sona erdi. Yıldız kızlarda İlbank, yıldız erkeklerde ise Halkbank şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi Bursa’da düzenlenen Altyapılar Türkiye Şampiyonası yıldız kızlar ve erkekler finalleriyle sona erdi.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi alanında yapılan yıldız kızlar finalinde İlbank ile İstanbul Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi. Rakibini 25-15,25-15 ve 25-10’luk setlerle 3-0 yenen İlbank şampiyonluğa ulaşırken, üçüncülük maçında ise Fenerbahçe, Galatasaray’ı 25-17, 25-19,22-25 ve 25-16’lık setlerle 3-1 yendi.

Yıldız Erkekler’de ise Şampiyon Halkbank oldu. Ankara temsilcisi, Ziraat Bankası’nı 19-25, 25-21, 13-25, 28-26 ve 16-14’lük setlerle 3-2 mağlup etti. Gümüş madalyayı Ziraat Bankası aldı.

Üçüncülük maçında ise Arkasspor, Fenerbahçe karşısında 25-18, 25-17, 25-18’lik setlerle 3-0 kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu.