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Victor Lindelöf Manchester United’da

Önümüzdeki sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Manchester United, Portekiz devi Benfica'dan İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü transfer etti.
23:1910 Haziran 2017
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Victor Lindelöf Manchester United’da

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Benfica’dan stoper Victor Lindelöf’ü renklerine kattığını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar İsveçli futbolcu ile anlaştıklarını resmi organlarıyla duyurdu.

İngilizlerin Lindelöf için 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. 22 yaşındaki savunmacı, Manchester United’ın bu sezonki ilk transferi oldu.

Kaleci Ederson’u Manchester City’ye 40 milyon Euro bonservis ile satan Benfica, Lindelöf’ten de buna yakın bir rakam kasasına koymuş olacak.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
ingiltere premier lig manchester united transfer Victor Lindelöf
Son güncelleme: 23:22 | 10.06.2017
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