TV’de bugün (10-06-2017)

FUTBOL
Milli Takım
18.45 ..TRT Spor ..Fatih Terim Basın Toplantısı
19.30 ..TRT Spor …………………………..Antrenman
Dünya Kupası Elemeleri
19.00 ..TV 8.5 ……………………….İskoçya-İngiltere
21.45 ..TV 8.5 ……………………..Polonya-Romanya
Brezilya Ligi
22.00 ..Bein Sports 2 ……Palmeiras-Fluminense
01.00 ..Bein Sports 3 ..Vasco Da Gama-S.Recife
ABD Ligi
23.00 ..Eurosport 2 …………Chicago Fire-Atlanta
BASKETBOL
Kadınlar Hazırlık Maçı
16.00 ..NTV Spor ………………….Türkiye-Letonya
VTB Ligi Play-Off Finali
17.00 ..Tivibuspor 3……CSKA Moskova-Khimki
İtalya Ligi Play-Off Finali
21.30 ..Tivibuspor 2 ……..U.Venezia-E.Trentino
VOLEYBOL
FIVB Erkekler Dünya Ligi
09.40 ..TRT Spor …………….Türkiye-Güney Kore
TENİS
Fransa Açık Kadınlar Finali
16.00 ..Eurosport………………..Ostapenko-Halep
17.15 ..Eurosport …………..Kadınlar Çiftler Finali
FORMULA 1
Kanada Grand Prix
20.00 ..S Sport …………………………Sıralama turları