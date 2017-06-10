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TV’de bugün (10-06-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
11:4310 Haziran 2017
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TV’de bugün (10-06-2017)

FUTBOL

Milli Takım

18.45 ..TRT Spor ..Fatih Terim Basın Toplantısı

19.30 ..TRT Spor …………………………..Antrenman

Dünya Kupası Elemeleri

19.00 ..TV 8.5 ……………………….İskoçya-İngiltere

21.45 ..TV 8.5 ……………………..Polonya-Romanya

Brezilya Ligi

22.00 ..Bein Sports 2 ……Palmeiras-Fluminense

01.00 ..Bein Sports 3 ..Vasco Da Gama-S.Recife

ABD Ligi

23.00 ..Eurosport 2 …………Chicago Fire-Atlanta

BASKETBOL

Kadınlar Hazırlık Maçı

16.00 ..NTV Spor ………………….Türkiye-Letonya

VTB Ligi Play-Off Finali

17.00 ..Tivibuspor 3……CSKA Moskova-Khimki

İtalya Ligi Play-Off Finali

21.30 ..Tivibuspor 2 ……..U.Venezia-E.Trentino

VOLEYBOL

FIVB Erkekler Dünya Ligi

09.40 ..TRT Spor …………….Türkiye-Güney Kore

TENİS

Fransa Açık Kadınlar Finali

16.00 ..Eurosport………………..Ostapenko-Halep

17.15 ..Eurosport …………..Kadınlar Çiftler Finali

FORMULA 1

Kanada Grand Prix

20.00 ..S Sport …………………………Sıralama turları

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