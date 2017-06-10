Terim ve Arda

Arda Turan'ın, Bilal Meşe'ye yaptığı asla kabul edilemez. Şimdi Arda, istenmeyen adam ilan edildi. En ağır şekilde eleştiriliyor. Evet, Arda kariyerinin belki de en büyük hatasını yaptı ama hangimiz hata yapmadık ki bu hayatta. Önemli olan; yanlışı yapanın, bu yanlış davranışın muhatabının ve herkesin, her kesimin bu olaydan dersler çıkartıp birbirimizi harcamadan, üzmeden, kutsallarımıza dokunmamak üzere davranış biçimlerimizi belirlememizdir.

Şimdi yaşanmış bir olayı hatırlatayım sizlere de bundan sonra olacaklarla ilgili herkes fikir sahibi olsun.

1984-85 sezonu; İnönü Stadı'nda soğuk bir şubat günü, Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşıyor. Antalyaspor, 2-1 önde. Son dakikalara doğru önce Erdal Keser, sonra da Fatih Terim kırmızı kart görür. Terim, kırmızı kart sonrası hakem Hamza Alan'ın yüzüne tükürür. Sonrasında olaylar olaylar… G.Saray Başkanı Ali Uras, “Erdal ile Fatih'in yaptıkları tek kelimeyle rezalet” diye açıklama yapar. 5 maç ceza verilen Fatih Terim'e milli takım kapıları kapatılır. Sonrasında dönemin TFF Başkanı Kemal Ulusu, Terim'le birlikte Hamza Alan'ı İzmir'deki evinde ziyaret eder. Terim, çiçek verir ve olay tatlıya bağlanır. Galatasaray'da kaptanlık görevini Cüneyt Tanman'a devreder ve sezon bitiminde jübilesini yapar.

Olaylar tanıdık geldi mi?

Aslında ülkemizdeki insanların bazılarının genel sorunu, düşünülmesi, araştırılması gereken genç ya da yaşlı şöhretli, futbolun içinde veya dışında olan kişilerin kabadayı, mafya babası biçiminde hatta onların kötü kopyaları gibi davranışları nasıl, hangi cesaretle gösterdikleri, güçlerini, korunmalarını nereden aldıklarıdır. Kimler tarafından doldurulup, gazlandıkları, kimlere güvendikleri, kişilik değişimine nasıl uğradıklarıdır. Arda'nın özel görüşüp derdini anlatma şansı varken, uçakta onca insanın önünde bu hareketi yapması bir anlık sinir patlaması olamaz.

Yaptığını onaylamayalım ama asmayalım da kesmeyelim de Arda'yı. Olay küllenir, zaman geçer, Arda da özeleştirisini yapar. Gerekli insanlar hemen devreye girip tüm yanlış anlamaları tatlıya bağlamalı. Bundan 20 yıl sonra Arda'nın nerelerde olacağını kim bilir!