Tanju Çolak gözaltına alındı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak gözaltına alındı. Tanju Çolak'ın bir organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildiriliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski futbolcularından spor yorumcusu Tanju Çolak, gözaltına alındı. Milliyet'in haberine göre; Tanju Çolak Ankara merkezli mafya operasyonunda İstanbul'da gözaltına alındı. Tanju Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. Samsunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’de forma giyen Tanju Çolak, Türkiye futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alıyor. Avrupa gol krallığı da yaşayan Çolak, son dönemde futbol yorumculuğu yapıyordu.

DAHA ÖNCE HAPİS YATMIŞTI

Tanju Çolak, özel vekaletle satın aldığı Mercedes 550 SL marka otomobilin kaçak olduğunu öğrenince kendi kendini ihbar etmiş, bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi Tanju Çolak’a ya 9 yıl hapis cezası vermiştir. İstanbulspor’da oynayan Tanju, bu sırada yurt dışına çıktı ancak 1994 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yakalandı ve Türkiye’ye iade edildi. Tanju Çolak cezasını çekerken yeniden yargılanma yolu açılmış, Saray ve Bayrampaşa Cezaevi’nde yattığı 23 aylık hapis cezasının ardından 28 Şubat 1995’te serbest bırakıldı ve bir daha sahalara dönemedi.