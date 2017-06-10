Serhat Akın’ın Survivor’da gözyaşları içinde anlattığı Fenerbahçe anısı

Survivor'da yarışan eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok seyredilen yarışma programı Survivor 2017'de ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Serhat Akın, Kuzey Kıbrıs'taki finale kısa bir süre kala adada takım arkadaşı Sema ile dertleşti. Kariyerini anlatan ve yaşadığı sakatlıklardan ötürü çok zor günler geçiren eski milli futbolcu Serhat, Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk anı ve babasının ağladığını anlatırken gözleri doldu. Fenerbahçe'yi her zaman hayalden de öte gördüğünü söyleyen ve ilk transfer olduğu anda babasının ağladığını söyleyen Serhat, sakatlıklardan dolayı kariyerinde yaşadığı düşüşü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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İşte Serhat Akın’ın Survivor’da anlattığı Fenerbahçe hikayesi:

“Unutamayacağımız birçok anı birikti burada. Ben futbolu çok seviyordum. Hayatım futbolla geçti. Okulu bitirmeye çalıştım bir nebze ama her boş vaktimde arkadaşlarımla futbol oynamaya çıkardım. Yavaş yavaş yükseldi futbolum. Ancak hiçbir zaman hayalimde Fenerbahçe yoktu. Çünkü hayalden de öteydi benim için. Kariyerim için çok mücadele verdim. 12 yaşındaydım. 12 yaşında altyapıda bileğim kırıldı ve 2 vida takıldı. En iyi dönemimdi. İttin mi düşüyordum ama ben. Ufak tefektim. Benim takımımda o zaman Almanya'dakiler iri yapılıydı. Ayağım kırıldı, vida taktılar, ağlıyordum hastanede. Babam geldi oğlum her işte bir hayır vardır dedi. Baba dedim ne hayır olacak. Bileğim kırılmış baksana dedim. Sonra salona soktular, oradan çıkınca yükselmeye başladım.

Kariyerim bir yol aldı. Genç milli takım derken bir gün kendimi Fenerbahçe'de buldum. O an unutulmayacak bir andı. Babam ve Aziz Yıldırım'la aynı arabadaydım. Babam Erzincan'dan gelip Hasanpaşa'da büyümüş birisi. Benim de oğlum var. Babamı o zaman anlamıyordum. Çünkü o ağlıyordu, ben mutluydum ağlamıyordum fakat babamın ağlamasını hiç unutmayacağım. Çünkü orada bir şeyleri başardığımın imzasıydı babamın gözyaşları. Ancak ben de baba olunca o gün babamın ağlamasını şimdi daha iyi anlıyorum. Allah ondan razı olsun. Beni hiç bırakmadı.

Hiç gitmeyeceğim bir yoldan gitti kariyerim. Bir anda düşüş başladı. Karın kası kopması başladı. Daum Fenerbahçe'de hocalık yapıyordu. Bir anda ikinci lige Köln'e geldi ve beni oraya kiralamak istiyordu. Bir şeyler oldu ve kendimi Köln'de kiralık buldum. Bir arkadaş grubuyla orada eşimle tanıştım. Hayatımı değiştiren kadınla buluştum. Fenerbahçe'deydim mesela. Belçika'ya transfer oldum. Orada mesela genç takımda kardeşim gibi sevdiğim Tunus milli takımı oyuncusu vardı. O da hep Almanya'ya gidip geliyordu ama ben kalıyordum.

Sonra karın kaslarım kopunca bir daha futbol oynamayacaksın gibi konuşmalar geçti. Ben Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi oynarken Köln'e ikinci lige kiralandım ve bir sürü şeyler oldu.”