Samsun 2017 Deaflympıcs’e hazır

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na (Deaflympics 2017) hazırlanan Samsun’da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken rekor katılım beklenen oyunların heyecanı tüm kenti sardı.

Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları bu yaz Samsun'da yapılacak. 18-30 Temmuz tarihleri arasında kentin 8 ilçesinde gerçekleşecek olan oyunların şölen havasında geçmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra tüm kurum ve kuruluşlar çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.Samsun'u boydan boya heyecana saracak olan oyunlar için 80'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu şehre gelecek. Bu dev organizasyon da ulaşımdan lojistiğe, sağlıktan uluslararası ilişkilere, işaret dili eğitiminden, gönüllü ve seyirci hizmetlerine kadar tüm departmanlar da yürütülen çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Tesisler hazır hale getirildi

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde müsabakalar ve antrenmanlar için inşa edilen toplam 42 tesis hazır hale getirildi. Oyunlarda toplam 21 spor branşında yarışmalar düzenlenecek.

Samsun Deaflympics 2017 müsabakalarına ev sahipliği yapacak tesisler ise şöyle: Atıcılık – Bafra Atıcılık Salonu, Badmınton – Bafra Spor Salonu, Atletizm – İlkadım Atletizm Stadyumu, Basketbol – Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu / Bahattin Ekinci Spor Salonu, Bowling – İlkadım Bowling SalonuBisiklet (Dağ) – Üniversite Yerleşkesi, Bisiklet (Yol) – 19 Mayıs İlçesi, Futbol – Bafra Futbol Sahası / Çarşamba Futbol Sahası / Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Golf – Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, Güreş – Kavak Spor Salonu, Hentbol – Çarşamba Spor Salonu, Karate/ Judo / Tekvando – Atatürk Spor Salonu, Masa Tenisi – Batıpark Spor Kompleksi, Oryantiring – Tekkeköy Merkez Cumhuriyet Meydanı, Yeniköy, Çatmaoluk Mevkileri Kocadağ, Voleybol – Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu / Hasan Doğan Spor Salonu, Voleybol (Plaj) – İlkadım Plaj Voleybol Sahası, Tenis – Samsun Tenis Kulübü, Yüzme – Atakum Olimpik Yüzme Havuzu

Rekor katılım bekleniyor

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi(ICSD)'ne üye ülkelerin katılacağı Samsun Deaflympics 2017'nin 18 Haziran'a kadar devam edecek elemeler sonucu rekor katılımla düzenlenmesi bekleniyor. 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları süresince 188 delegasyon asistanı görevde bulunacak ve bu asistanlara gönüllüler eşlik edecek.

Sporcu sağlığına özel önem

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde sporcuların çeşitli kontrolleri yapılacak. Samsun Deaflympics 2017 kapsamında verilecek sağlık hizmetleri ile ilgili Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kamu ve özel hastaneler, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü(UMKE), Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile de çalışmalar yapıldı. Müsabakalarda da 1000'i aşkın sağlık personeli görev alacak.

Uluslararası İşaret Dili Eğitimi'nde ilklere imza atıldı

Olimpiyat oyunları için işaret dili ve eğitimi de ayrı bir öneme sahip. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları Genel Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda birden fazla kuruma ilk defa uluslararası işaret dili eğitimi verildi. Bu kapsamda 1500 gönüllü arasından 420’sine Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bulunan 220 öğretim görevlisine, organizasyonda yer alacak 120 tercümana, sağlık, emniyet ve spor il müdürlüklerine, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personellerine AVM çalışanlarına, hakemlere, Türk Hava Yolları (THY) kabin memurlarına, organizasyon komitesi departmanları ve konaklama personellerine de uluslararası ve Türk işaret dili eğitimleri verildi.

Samsun Deaflympıcs 2017'nin resmi sloganı: Sesimiz spor

Hiçbir duyan insanın işitme engellilerden farklı olmadığı bilinciyle yola çıkan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın sloganı da ‘Sesimiz Spor' oldu.

1500 kişi gönüllü çalışacak

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapsamında yaklaşık 1500 kişi gönüllü olarak görev alacak. Departmanlarına göre çeşitli eğitimler verilen gönüllülerin olimpiyat hazırlıkları hummalı şekilde devam ediyor.