PSG Donnarumma için gözünü kararttı

Fransız devi Paris Saint Germain, İtalyan yetenek Donnarumma için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Şu an dünyanın en gözde kalecileri arasında bulunan Gianluigi Donnarumma için Paris Saint Germain büyük bir hamle yapıyor. Fransız temsilcisi, Milan’ın 18 yaşındaki file bekçisi için 40 milyon Euro’luk teklifle geliyor.

Il Giornale’nin haberine göre PSG, genç file bekçisini kadrosuna katarak kalesini uzun yıllar emniyete almak istiyor.

Sözleşmesi 2018’de bitecek olan İtalyan kaleci, Milano kulübüyle henüz sözleşme yenilemedi. Büyük kulüplerin ilgileri yüzünden sözleşme imzalamak için acele etmeyen Donnarumma’nın dev bir kulübe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Milanlı kalecinin tek talibi ise PSG değil. Manchester United ve Real Madrid takımları da ilgileniyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER