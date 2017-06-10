Oğuz Çetin’den Aykut Kocaman’a destek

Oğuz Çetin, yakın arkadaşı Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki ikinci dönemini değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin ‘İmparator' lakaplı efsane futbolcusu Oğuz Çetin, kader arkadaşı Aykut Kocaman'ın yeniden sarı-lacivertlilerin başına geçmesini değerlendirdi. İki taraf için de zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Çetin, “Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı olduğu bir dönem. Teknik adam olarak çok başarılı bir süreç geçirdi. Duruşuyla da örnek bir kişilik. Bu dönemde büyük başarılara imza atacak” diyerek, Kocaman'ın doğru tercih olduğuna işaret etti.

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Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile yıllar önce yaşadığı gerilime de değinen Oğuz Çetin, “Biz başkanı 1990'dan beri tanıyoruz. Ağabeyimiz, başkanımız. Şeker hastalığı var. Sinirlendiği zaman istenmeyen şeyler söyleyebiliyor. Ama temelde iyi bir insan olduğunu ve Aykut hocayı çok sevdiğini biliyorum. Ortak menfaat Fenerbahçe olunca ikisi de bir şeyler vererek faydalı olmaya çalışacaklar. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'a güveni tam” ifadelerini kullandı.