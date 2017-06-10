Milliler Balkan şampiyonu

Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen Gençler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası takım maçlarında Türkiye, adını zirveye yazdırmayı başardı. Milliler, takım maçlarında dört kategoride üç birincilik, bir de üçüncülük elde ederek Takımlar Balkan Şampiyonu oldu.

Genç Erkeklerde Talha Yiğenler, Zihni Batuhan Şahin ve Umut Emre Başsan’dan oluşan Milli Takım, finalde Romanya’yı 3-2 yenerek Balkan Şampiyonluğu'na uzandı. Simay Kulakçeken, Betül Nur Kahraman ve Aybüke Öner’in forma giydiği Genç Bayanlar ise final maçında Romanya’yı 3-0 mağlup ederek Türkiye Balkan Şampiyonu oldu. Yıldız Bayanlarda Özge Yılmaz ve Ece Haraç’dan kurulu Milliler, final maçında Moldova’yı 3-0 yenerek Balkan Şampiyonluğu kazandı. Yıldız Erkeklerde ise ay-yıldızlılar, Kosova’yı 3-0 yenerek üçüncülük elde etti.

Tarihi bir başarıya imza attıklarını belirten Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, ”Balkan Şampiyonası tarihinde Türkiye ilk kez üç kategoride de şampiyonluğa ulaştı. Oyunculardan antrenör ve yöneticilere kadar tam bir takım havası mevcut. Güzel bir ruh oluştu. Çalışma arkadaşlarıma antrenör ve sporcularımıza teşekkür ve tebrik ederim. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.