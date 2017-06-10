Lig bitti Ponitka gitmedi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde son maçını 13 Mayıs'ta Tofaş'la oynayan Pınar Karşıyaka'da Mateusz Ponitka, o tarihten bu yana İzmir'den ayrılmadı.

Yıllar sonra ilk kez Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde play off’a kalamayan Pınar Karşıyaka’da tüm yabancılar 13 Mayıs’ta oynanan TOFAŞ mücadelesinden sonra ülkelerine döndü.

Oğlu İzmir’de eğitim gören Polonyalı yıldız Mateusz Ponitka ise ülkesine gitmeyip okulların kapanmasını bekledi. Ponitka, yaklaşık 1 ay boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda bireysel olarak antrenman yaptı.

Pınar Karşıyaka’da sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden Ponitka, okulların dün tatile girmesinin ardından bu hafta başında ülkesine dönecek.