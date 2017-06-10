İskoçya’da inanılmaz maç

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere, son dakikada yediği iki gol ile yenik duruma gelmesine rağmen, son saniyelerde 2-2'lik skoru buldu.

2018 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu’nda İngiltere, İskoçya ile karşı karşıya geldi. 1-0 önde olmasına rağmen 87. ve 90. dakikalarda yediği gollerle geriye düşen İngilizler, son saniye golüyle 1 puanı kurtardı.

Ev sahibi İskoçya’nın gollerini Leigh Griffiths kaydetti. İngiltere’de Alex Oxlade-Chamberlain’in 70. dakikadaki golü ve Harry Kane’in son saniye golü skoru belirledi.

İngiltere bu skorla 13 puan ile liderliğini korudu. İskoçya ise 8 puana yükselerek 4. sırada kendine yer buldu.

9 MAÇ OYNANDI

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 6’ncı haftası bugün oynanan maçlarla devam etti. Rusya’nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından katılacak 13 ekibin belli olacağı elemelerde C, E ve F Grubu’nda yapılan 9 mücadele ile heyecan devam etti.

C Grubu’nda Azerbaycan, Kuzey İrlanda’ya 1-0 yenildi. Norveç ile Çek Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı. Almanya, San Marino’yu 7-0 mağlup etti.

E Grubu’nda Kazakistan, Danimarka’ya 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe’nin Danimarkalı oyunculu Simon Kjaer mücadeleye ilk 11’de başladı ve mücadele boyuncu oyunda kaldı. Karadağ, Ermenistan’ı 4-1’lik skorla yendi. Polonya, Romanya’yı 3-1 mağlup etti.

F Grubu’nda İskoçya ile İngiltere 2-2 berabere kaldı. Slovenya, Malta’yı 2-0 mağlup etti. Litvanya ise Slovakya’ya 2-1 yenildi.