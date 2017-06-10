Göztepe’de stat muamması

Süper Lig'e çıkan Göztepe'de yeni sezonda maçların nerede oynanacağı henüz belli değil.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Göztepe’nin yönetimi stat zirvesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile bir araya geldi. Başkan Vekili Talat Papatya, yapılan görüşmede iç maçların hangi statta oynacağının netleşmediğini söyledi.

Papatya, “Süper Lig’de maçlarımızı oynayacağımız iki stat var. Biri Bornova diğeri Atatürk Stadı. Bornova Stadı’nın kapasitesinin artırılması için neler yapabiliriz onu gündeme getirdik. Portatif tribün eklenip eklenmeyeceğini konuştuk. Ancak henüz bir sonuç yok. İlerleyen günlerde statlarımızın durumu netleşir” dedi.

Olgun Atilla ise Süper Lig maçlarının Bornova Stadı’nda oynanması için seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Atila, “Hem Göztepe hem biz, 6 bin kişi kapasiteli olan Bornova Stadı’nı büyütmek adına yoğun çaba harcayacağız. Ancak portatif tribün yapabilmek kolay değil. Bunun ihale ve inşaat süreçleri var. Bir günde bu konuları çözüme kavuşturamayız. Salı günü bir kez daha toplanacağız” diye konuştu.