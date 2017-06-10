Göztepe Yılmaz Vural ile devam edecek

Göztepe'yi 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarıp tarihe geçen Teknik Direktör Yılmaz Vural ve yönetim arasında yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı.

Bugün Başkan Mehmet Sepil ile bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylara yeni sezon hedeflerini anlattı. Sepil’e Göztepe’de kalmayı çok istediğini söylediği öğrenilen Vural’ın, “Süper Lig’i ve rakiplerimizi çok iyi biliyorum. Bana fırsat verilirse mutlaka başarılı olacağım. Mevcut kadromuzdaki futbolcuların potansiyellerini en iyi şekilde analiz ettim. Futbolcu portföyüm de oldukça geniş. Bütçemize uygun, ligde fark yaratacak ekibi kuracağım” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılı kulübe gönülden bağlı olduğunu anlatan Yılmaz Vural’ın, “Burada güzel işlere imza attık. Süper Lig’de de devamını getirmek istiyorum. Bana şans verilirse kimseyi mahcup etmeyeceğim” dediği bildirildi. Başkan Sepil’in de Yılmaz Vural’ın takımda kalmasından yana tavır sergilediği ifade edilirken, tarafların yarın bir kez daha görüşüp bütçe konusunu masaya yatıracağı bildirildi.

Ayrıca Göztepe yönetiminin yarınki görüşmede Yılmaz Vural’a vereceği parayı gündeme getireceği, maddi konularda uzlaşılması halinde tarafların yola devam kararı alacağı kaydedildi.