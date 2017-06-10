Futbol milli eğitime de girdi

Miniklere halk eğitim merkezlerinde futbol öğretilecek.

Çocuk ve genç yaştaki yeteneklerin Türk sporuna kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte Halk Eğitim Merkezlerinde açılacak kurslar vasıtasıyla “Sporcu hocası” yetiştirmeye yönelik bir organizasyona başladı. Organizasyona göre TFF'nin görevlendirdiği teknik direktör düzeyindeki spor adamları genç sporculara yetiştirecek hocaları yetenek ve bilgi testinden geçirip sertifika verecek. Bu kursları başarıyla geçen spor hocaları da 6-13 yaş grubu çocuklara futbol öğretecek.

Organizasyonun Adana ayağındaki kursları sürdüren Adana TFF'de görevli teknik direktörler İbrahim Okutan ve Osman Öngen, bölgedeki sertifika programına 220 antrenörün katıldığını kaydetti. BESYO (Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu) mezunu ya da farklı yollardan antrenör olmuş spor adamlarının kurslara katıldığını kaydeden Okutan ve Öngen, “3 gündür kursta başvuru sahiplerinin bilgi ve yeteneklerini değerlendiriyoruz. Başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanıyorlar ve bu belgeleriyle Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla 6-13 yaş grubuna yönelik futbol eğitimi kursu açabiliyorlar. “dedi.