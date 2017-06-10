Fransa Açık’ta tek erkekler finalinde Rafael Nadal ile Stanislas Wawrinka karşılaşacak

Fransa Açık'ta tek erkeklerde finalistler belli oldu. Dominic Thiem'e set vermeyen Rafael Nadal ve Murray'yi 5 sette geçen Wawrinka, pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Teniste sezonun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu. Turnuvanın üç numaralı seribaşı Stan Wawrinka ve dört numaralı seribaşı Rafael Nadal, pazar günü oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

Wawrinka, yarı finalde 1 numaralı Andy Murray’yi elerken, Nadal ise 6 numaralı genç Dominic Thiem’i geride bıraktı. Yarı finalin ilk maçında Murray ile Wawrinka karşılaştı. Beş sette sona eren muhteşem müsabaka 4 saat 34 dakika sürdü. Wawrinka, karşılaşmayı 6-7, 6-3, 5-7, 7-6 ve 6-1’lik setlerle kazanırken Murray’ye karşı çıktığı 18. maçta 8. kez kazandı.

2015’te elde ettiği zaferi tekrarlamak isteyen Wawrinka, agresif bir oyun sergilerken 87 ‘winner’a imza attı. Buna karşılık 77 basit hataya imza atarken Murray’nin muhteşem savunması da İsviçreli’yi hataya zorladı.

Ciddi bir savunma yapmasına rağmen kendisine galibiyeti getirecek hakimiyeti Wawrinka üzerinde kuramayan Murray ise 36 ‘winner’ ve aynı sayıda basit hata kaydetti. Beş çift hataya imza atan ve ikinci servisinden yüzde 47 oranında puan çıkarabilen Britanyalı dünya bir numarasının insan üstü savunması, son sette kırılınca finale yükselen Wawrinka oldu.

Nadal, Thiem’i süpürdü

İkinci yarı final karşılaşmasında ise turnuvanın sürpriz ismi Dominic Thiem ile Rafael Nadal karşı karşıya geldi. Novak Djokovic’i adeta sahadan silerek Nadal’ın karşısına çıkan 23 yaşındaki Avusturyalı, yeniden en üst düzey oyununu sergileyen ve kariyerindeki 10. Fransa Açık zaferine ulaşmayı hedefleyen Nadal’a karşı direnemedi.

İspanyol raket 2 saat 7 dakika süren karşılaşmadan 6-3, 6-4 ve 6-0’lık setlerle zorlanmadan galip ayrıldı. Çok güçlü bir servis oyunuyla ilk servislerinden yüzde 71, ikinci servislerinden ise yüzde 76 oranında puan çıkaran Nadal, bu performansıyla oyunu koparmayı başardı.

Maçın ardından Nadal, “Fazla rüzgar vardı ve o (Thiem) bu maçtan önce merkez kortta hiç oynamamıştı. Belki bunlar etkiledi onu. Ancak genel olarak burada kariyerimin muhtemelen en önemli turnuvasında yeniden finalde olmak benim için çok çok önemli. Her şey için çok mutluyum ve pazar günü en iyi oyunumu oynamaya çalışacağım” ifadelerini kullandı. Nadal, Roland Garros’da bu yıl çıktığı 6 maçta 29 oyun verdi ve inanılmaz bir performans sergiledi. Daha önce yalnızca Björn Borg, 1978’e finale kaldığında 27 oyun kaybederek bir rekora imza atmıştı.

Wawrinka ise finalde Nadal’a karşı oynamanın zorluğundan bahsetti. Wawrinka, “Toprak kortta, Fransa Açık’ta, finalde Nadal’a karşı oynamak tenisteki en büyük ‘challenge’ muhtemelen. Toprakta tüm zamanların en iyisi. 10. Roland Garros’u için oynuyor, haliyle oldukça etkili ve sert olacaktır” diye konuştu. Bundan önce çıktığı 3 Grand Slam finalini de kazanmayı başaran Wawrinka, “Günün sonunda, bu bir final. İki oyuncuda da baskı olacaktır. Kimse korta baskı hissetmediğini düşünerek çıkmaz. İkimiz de kazanmak istiyoruz ve bunun için kortta her şeyimizi ortaya koyacağız” dedi.