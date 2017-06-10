Fikret Orman’dan kritik transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Marcelo Guedes’in transferi için ciddi teklifler geldiğini söyledi. Gökhan Töre’yi takımda tutmak istediklerini ifade eden siyah-beyazlıların başkanı, transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Orman’ın BeIN Sports’a yaptığı açıklamalar:

“Marcelo’nun sözleşmesini yeni uzattık. Çok düzgün bir karakter. Bizde devam etmesi için, bizde uzun seneler oynasın diye sözleşmesini uzattık. Çok kıymetli bir oyuncu. Efes maçımızda futbol takımı tatildeyken, eşi ve çocuğu ile birlikte basketbol maçına geldi, o kadar da Beşiktaşlı. Bütün Beşiktaş kamuoyunun gözünde müspet bir oyuncu. Tabi ki futbol profesyonel bir iş. Beşiktaş’ta iyi oynayan futbolcular, diğer takımların ilgisini çekiyor. Oyuncunun ne istediği önemli. Çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Gitmek isterse, konuşacağız. Teklifler bizim istediğimiz mertebede. Gitmek isterse teklifi değerlendiririz. Gitmek istemezse sorun yok zaten. Bütün konu oyuncuyla alakalı. Gitmek isterse, bu tabii ki futbolun içinde olan şeyler.

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STOPER İSTİYORUZ

“Transfer sezonu yeni başladı. 3 aylık süre var önümüzde. Beşiktaş transfer yapacak. Stoper bölgesine takviye yapmak istiyoruz. Marcelo’nun durumuna göre ikiye de çıkabilir. Netleşmiş bir şey yok. Kimsenin tahmin etmediği bir transfer de yapabiliriz. Arzu ettiğimiz ve ilgilendiğimiz oyuncular var.

“Oyuncu kalmak istiyor, biz de kalmasını istiyoruz. Anlata anlata dilimde tüy bitti. Beşiktaş’ın gerçekleri var. UEFA ile anlaşmamız var, belli bir bütçemiz var. Onlar içerisinde kaldığı takdirde kalmasını istiyoruz. Şartlara bağlı olabilir de, olmayabilir de. Bizim niyetimiz pozitif ama futbol bir ticaret ve içinde profesyonellik var. Zaman içerisinde göreceğiz. Kalacak veya gidecek diye bir şey demek için çok erken.

“Geçen sene İskoç hakemin katliamına gelmesek, Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkardık. Bizi doğradılar o maçta, son maçta yenildik ve çıkamadık. İlk etapta iyi bir kura çekmemiz lazım. Geçen seneki grup fena değildi. Napoli ve Benfica vardı, biz o gruptan çıkabilecek ekiptik. İyi kurayla çıkmak istiyoruz gruptan. Futbolda dün yok yarın var. İki-üç tane nokta transferle iyi işler yapabileceğimize inanıyorum.