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Fenerbahçe imza şova hazırlanıyor

Fenerbahçe başta Teknik Direktör Aykut Kocaman olmak üzere Valbuena, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve kaleci Kameni’yi resmen açıklayacak.
11:0810 Haziran 2017
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Fenerbahçe imza şova hazırlanıyor

F.Bahçe, anlaşmaya vardığı isimlere gelecek hafta imza attıracak.

10 Haziran 2017 Aykut Kocaman başarının reçetesini yazdı! Fenerbahçe'nin müstakbel Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başarının yolunu gösterdi. İlgili Haberi Oku

İşte o isimler:

AYKUT KOCAMAN: Teknik Direktör Aykut Kocaman, 4 sene sonra tekrar takımın başına dönüyor. Sarı-lacivertlilere geçmişte şampiyonluk yaşatan tecrübeli hoca, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Yönetim, tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda transferleri bitirdi.

VALBUENA: Tartışmasız Fener'in en flaş transferi Valbuena olacak. Lyon'dan transfer edilen Fransız 10 numara, 3 yıllık imza sonrası sarı-lacivertli formayı giyecek. Takımın yeni lideri olacak Valbuena'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MEHMET EKİCİ: Aylardır F.Bahçe formasını giymek için sabreden Mehmet Ekici'nin transferi 4 yıllık imza sonrası resmileşecek. Trabzon'da kadro dışı kalmayı göze alan başarılı orta saha oyuncusu hafta başında sağlık kontrolünden geçmişti.

NABIL DIRAR: Uzun süredir sağ kanat için futbolcu arayan Kanarya, Monaco'da oynayan Nabil Dirar ile anlaştı. 2 yıllık imza sonrası Fenerli olacak Faslı futbolcu, Fransız basınına “F.Bahçe'ye gidiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

KAMENI: Malaga'dan Kameni ile el sıkışan sarı-lacivertliler, kalede böylece Volkan Demirel ile büyük bir rekabet yaşanmasını sağlayacak. 33 yaşındaki futbolcu bir yıllığına kiralanacak. Kamerunlu oyuncu 35 maçta forma giydi.

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