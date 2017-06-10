Cleveland Cavaliers, konuğu Golden State Warriors’ı 137-116 yenerek seride durumu 3-1’e getirdi

NBA final serisi 4. maçında Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'ı 137-116'lık skorla mağlup ederek pes etmedi ve seride durumu 3-1'e getirdi.

NBA’de final serisinin dördüncü maçında Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors’ı ağırladı. Seride 3-0 önde olan Warriors’ın kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmada LeBron James ve arkadaşları 137-116’lık skorla bu kez galip gelmeyi bildi ve seride durumu 3-1’e getirdi.

Yedi maçlık seri yeniden Golden State’e taşınırken Curry ve arkadaşları, maçın başından sonuna kadar üstünlüğü Cleveland’ın elinden alamadı. Ev sahibinde Kyrie Irving, 40 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken, LeBron James, 31 sayı, 10 ribaund ve 11 asistle yine muhteşem oynadı. İkiliye bu kez katkı vermeyi başaran Kevin Love 8’de 6 üç sayı isabetiyle kritik 23 sayı kaydetti.

Bu sezon play-off’ta ilk kez mağlup olan konuk ekipte ise Stephen Curry’nin etkisiz kalması mağlubiyeti getirdi. Kevin Durant 35 sayıyla takımının en skoreri olurken Curry, 14 sayı ve 10 asistle oynadı. Draymond Green ise 16 sayı, 14 ribaund kaydetti. Warriors için kritik nokta Thompson, Curry, Durant üçlüsünün 28’de 8 üç sayı isabetiyle oynaması oldu.

Müsabakanın ardından LeBron James, “Süpürülmeyi asla istemezsiniz. Özellikle bu noktada. Finale kadar gelmişken süpürülmekten, evinizdeki iki maçı da kaybetmekten nefret edersiniz. Dolayısıyla herkesin aklında bu vardı sanırım ve bu düşünceyle çıkıp, bu düşünceyle oynadılar” diye konuştu.

Serinin sona erdiğini söyleyen Klay Thompson ise, “Bitti. Sona erdi. 16’da 1 de kulağa inanılmaz geliyor. Yenilmezlik muhabbetini bırakıyoruz. Artık taraftarımızın önünde şov yapmanın zamanı. İşi Oracle’da bitirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Golden State Warriors’ın sahasına taşınan serinin 5. maçı Oracle Arena’da 13 Haziran sabahında oynanacak.