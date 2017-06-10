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Bursa’dan milli takıma 2 sporcu

Avrupa Tırmanış Şampiyonası’nda Türkiye’yi Bursalı iki milli sporcunun da bulunduğu takım temsil edecek.
13:3410 Haziran 2017
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Bursa’dan milli takıma 2 sporcu

Bursa'nın Dağcılık Milli Takım sporcuları; Ayşe Narmanlı ve Recep Gür, Avrupa Spor Tırmanış Şampiyonası için İtalya’ya gidecek. 30 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Trento şehrinde yapılacak olan Büyükler Tırmanış yarışmasında Türkiye adına yarışacak.

Türkiye şampiyonlukları bulunan Narmanlı ve Gür, uzun yıllardır tırmanış sporuyla ilgileniyor. Türkiye'de birçok özel ve federasyonun düzenlediği yarışmada derecelere sahip olan sporcular, Bursa’da gerçekleşen milli takım kampına girerken, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Bu sporun gelişmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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