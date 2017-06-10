Boyko ‘Komşu’ya gidiyor

PAOK, Beşiktaş’ın kalecisi Boyko'yu renklerine katabilmek için düğmeye bastı. Geçen sezon Malaga’da kiralık olarak oynayan Ukraynalı kalecinin de gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...

Yunanistan’ın önemli takımlarından PAOK, Beşiktaş'ın kalecisi Denys Boyko için girişim başlattı. Siyah- beyazlı yönetimin, Vida transferinde takas olarak düşündüğü Ukraynalı file bekçisine resmi teklifte bulunmaya hazırlanan PAOK'lu yöneticilerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Geçen sezonu Malaga'da kiralık geçiren Boyko'nun da Kartal'da forma şansı bulamayacağına kanaat getirdiği için gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

Şampiyon Beşiktaş`a dev golcü Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir golcü için harekete geçti Demba Ba ve Aboubakar'daki belirsizlik sürerken siyah-beyazlılar forvet adayları listesine Swansea City'nin İspanyol golcüsü Fernando Llorente'yi dahil etti. Pazarlıklar başladı. İlgili Haberi Oku

Yönetim ise Vida operasyonunu düşünerek bir müddet bekleme taraftarı. Fiyatın cazip olması halinde ise bonservisiyle birlikte satılacak.