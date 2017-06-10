Boyko ‘Komşu’ya gidiyor

Yunanistan’ın önemli takımlarından PAOK, Beşiktaş'ın kalecisi Denys Boyko için girişim başlattı. Siyah- beyazlı yönetimin, Vida transferinde takas olarak düşündüğü Ukraynalı file bekçisine resmi teklifte bulunmaya hazırlanan PAOK'lu yöneticilerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Geçen sezonu Malaga'da kiralık geçiren Boyko'nun da Kartal'da forma şansı bulamayacağına kanaat getirdiği için gitmeye sıcak baktığı bildirildi.
Yönetim ise Vida operasyonunu düşünerek bir müddet bekleme taraftarı. Fiyatın cazip olması halinde ise bonservisiyle birlikte satılacak.