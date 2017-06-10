Bosna Hersek – Yunanistan maçı sonrası ortalık karıştı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Bosna Hersek-Yunanistan maçında ortalık karıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde dün gece oynanan Bosna Hersek-Yunanistan maçı büyük olaylara sahne oldu. H Grubu’nda oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın son dakikalarında saha içinde yaşanan kavga maça damgasını vurdu. Roma’da takım arkadaşı olan Yunan Kostas Manolas ile Bosnalı Edin Dzeko maçın son düdüğünün ardından sahada birbirine girdi. Manolas’ın boğazından tutarak ittiren Dzeko araya girenlerin sakinleştirmesi sonrası soyunma odası tüneline doğru ilerledi.

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Ancak arkadan gelen Bosnalı oyuncular Manolas’ın üzerine doğru koşunca saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında yumruklaşmaların yaşandığı kavgada sadece ringlerde görülebilecek bir olay yaşandı. Yaşanan kargaşa sırasında Bosna yardımcı antrenörü Stephane Gilli, Yunan oyuncu Gianniotas’ın yüzüne sert bir yumruk attı. Yediği yumruk sonrası ön dişleri kırılan Gianniotas’ı görenler şoke oldu.

Yunanistan kaptanı Vasilis Torosidis maç sonunda “Heyecanlı ve rekabetçi bir oyun için utanç verici bir sondu. Bu tür şeylerin futbolda yeri yoktur ve umarım UEFA videoları inceler ve Boşnakları cezalandırmak için bir şeyler yapar” ifadelerini kullandı.