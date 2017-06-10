Beşiktaş sporcusu milli boksör İbrahim Demirezen’in doping cezası aldığı kendisine 8 ay sonra bildirildi

Beşiktaş'ın sporcusu milli boksör İbrahim Demirezen'in Dünya Boks Ligi müsabakasında doping yaptığı tespit edildi. Fakat, Türkiye Boks Federasyonu kararı 8 ay boyunca ne Beşiktaş'a, ne de sporcuya ileterek tarihi bir skandala imza attı.

Habertürk’ten Murat Ağca’nın haberiyle ortaya çıkan skandal eşine ender rastlanacak cinsten. Devlet, dopingle mücadelede ‘sıfır tolerans’ dönemine geçildiğini vurgularken Türkiye Boks Federasyonu, tarihi bir skandala imza atarak gündeme yine doping meselesini oturttu.

Beşiktaş forması giyen milli boksör İbrahim Demirezen, geçen yıl milli takım kampına katıldıktan sonra Dünya Boks Ligi'nde (WSB) mücadele etmek üzere Çin'e gitti. Demirezen'in 27 Şubat'ta Çinli Haiping'e yenildiği maç sonrası verdiği numunede yasaklı ‘metenolone' maddesine rastlandı. Milli boksörün test sonuçları, Çin Anti Doping Ajansı (CHINADA) tarafından 10 Mart'ta Uluslararası Boks Federasyonları Birliği'ne (AIBA) iletildi. 15 Mart'ta da bu bilgi, AIBA'nın resmi yazılarıyla Türkiye Boks Federasyonu ile Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'na bildirildi.

Ancak asıl skandallar serisi bundan sonra başladı. Boks Federasyonu, gelen bilgiyi sporcunun kendisine, kulübüne ve spor bölge teşkilatına bildirmesi gerekirken bunu yapmadı. Bu arada, bir haftalık itiraz süresini kaçıran Demirezen, B numunesini açtırma şansını da kaybetti ve 14 Mart 2020 tarihine kadar 4 yıl ceza alması kesinleşti.

8 AY SONRA BİLDİRİLDİ

Olan bitenden habersiz milli boksör, cezadan 6 ay sonra, eylül ayında kulübü Beşiktaş adına İstanbul Boks Şampiyonası'na girip sıkletinde birinciliği kazandı. Ardından kasım ayında bu kez Çanakkale'deki Bölge Şampiyonası'na katılan Demirezen, burada da rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Ancak bu sırada kulaktan dolma bilgiler alan milli boksör, durumu kulübüne iletince, kriz patlak verdi. Federasyona başvuran Beşiktaş Kulübü'ne, sporcusu Demirezen'in 4 yıl doping cezası aldığı ancak 20 Kasım'da, yani 8 aylık gecikmeyle bildirildi. Bu süreçte iki şampiyonluk yaşayan Demirezen'in durumu kulübünde ve sporcuda büyük bir şok yarattı. Bir yandan 21 yaşındaki genç sporcunun hem madalyaları, hem gelecek hayalleri yitip giderken, diğer yandan turnuvalarda yendiği diğer boksörlerin de hakkı yenmiş oldu.

BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETTİ

Yaşanan skandaldan en fazla zarar görenlerden biri olan Beşiktaş Kulübü, ilk şoku atlattıktan sonra hem kulübün hem de sporcusunun mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalara başladı.

Kulüp avukatı aracılığıyla Boks Federasyonu'na itiraz eden Beşiktaş, aynı zamanda federasyonunun sebep olduğu durumu öne sürerek AIBA'dan ceza indirimi için girişimlerde bulundu. Süreç devam ederken, federasyonun sümen altı etmeye çalıştığı böyle zincirleme bir skandalın altından nasıl kalkacağı merakla bekleniyor.