Altınordu’nun A Milli gururu

Altınordu patentli isimler Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer'in A Milli Takım kadrosuna alınması, İzmir temsilcisine büyük gurur yaşatıyor.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Altınordu patentli üç genci A Milli Takım kadrosuna alması, kırmızı-lacivertli ekibe büyük gurur yaşattı.

Geçen yıl önce Çağlar Söyüncü'ye ay-yıldızlı formayı veren Fatih Terim, ardından Cengiz Ünder ve son olarak da kaleci Berke Özer'i A Milli Takım kadrosuna dahil etti. Üç genç, Milli Takım’ın Kosova ile 11 Haziran’da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Slovenya’da yapılan kampta yer alıyor.

Şu anda Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, bugüne kadar 4'ü A Milli olmak üzere toplam 12 kez milli formayı giydi. Sezon başında Altınordu'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Cengiz Ünder ise 3'ü A Milli olmak üzere toplam 24 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi. Milli Takım'ın en yeni ve en genç oyuncusu Berke Özer de bugüne kadar farklı yaş kategorilerinde 22 defa milli oldu.