Ali Altuntaş’tan Türkiye golf tarihinde bir ilk

Challenge Tour’un faaliyet takviminde yer alan KPMG Trophy turnuvasında mücadele eden milli golfçü Ali Altuntaş, yurt dışında yapılan Challenge Tour organizasyonlarında profesyonel olarak oynayıp elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu.

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