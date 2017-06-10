Akhisar’dan kombine harekatı

Yeni sezona inşaatı devam eden Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda başlamayı hedefleyen Akhisar Belediyespor, yeni stadının kombine biletlerini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 5 sezondur maçlarını ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynayan Akhisar Belediyespor, yeni stadının kombinelerini satışa sunacak.

Yeni sezona inşaatı hızla devam eden 12 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda başlamayı hedefleyen, Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, stadyum inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini ve sezonun başlayacağı ağustos ayının ilk haftalarına yetişeceğini iddia ederek kombine biletleri yeni stadın oturma planına göre satacaklarını ifade etti.

Bilet fiyatlarını düşük tutacaklarını belirten Hüseyin Eryüksel, “Oturma düzenini yakın zamanda Futbol Federasyonu’na sunacağız. Kale arkası ve VIP tribünlerinin düzenini sağladıktan sonra 2 hafta içerisinde kombinelere karar vereceğiz. Şimdiki çalışma sistemine göre stadımız evimizde yapacağımız ilk maça yetişecek. Zemin ve koltuklar bittiğinde geri kalan devir teslim prosedürlerini beklemeye gerek yok. Stadımızın temmuz sonu veya ağustos başında futbol oynanacak şekilde yetişeceğini tahmin ediyoruz. Kombineleri taraftarımızın alım gücüne göre ayarlayacağız. Bizim amacımız taraftardan para kazanmak değil stadın dolması. Taraftar gücü paradan daha önemli” dedi.