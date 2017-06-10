Akhisar Belediyespor kombineleri satışa çıkardı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor yeni sezona yeni stadında başlayacak.

Süper Lig'de 5 sezondur Akhisar'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Manisa 19 Mayıs Stadyumunu kiralama yoluyla maçlarını burada yapan Akhisar Belediyespor, yeni sezonda maçlarını Spor Toto Akhisar Stadyumunda yapacak. 12 bin kişilik kapasiteye sahip Spor Toto Akhisar Stadyumu için Akhisar Belediyespor gelecek haftalarda kombine bilet satışlarını yapmayı planlıyor. Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, stadyumun ikmal inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini ve sezonun başlayacağı Ağustos ayının ilk haftalarına yetişeceğini iddia ederek kombine bilet fiyatlarını yeni stadyumun oturma planına göre satacaklarını ifade etti.

Bilet fiyatlarını da düşük tutacaklarını belirten Başkan Hüseyin Eryüksel, “Yeni oturma düzenini yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonuna sunacağız. Kale arkası ve VIP tribünlerinin düzenini sağladıktan sonra 2 hafta içerisinde karar vereceğiz. Şu anki çalışma sistemine göre evimizde yapacağımız ilk maça stadımız yetişecek. Zemin ve oturma sistemi bittiğinde geri kalan devri teslim prosedürlerini beklemeye gerek yok. Stadımızın Temmuz sonu veya Ağustos başı gibi futbol oynanacak şekilde yetişeceğini tahmin ediyoruz. Kombine bilet fiyatlarını ise taraftarımızın alım gücüne göre ayarlayacağız. Bizim amacımız taraftardan para kazanmak amacı gütmüyoruz, taraftarın stadı doldurması bizim için daha önemli. Seyircinin takımın arkasında olması paradan daha önemli çünkü taraftara ihtiyacımız var” dedi.