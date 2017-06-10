Ahmet Hakan’dan çok konuşulacak yazı: Bir Rıdvan ağlıyor gözleri yaşlı

Milli Takım uçağında gazeteciye saldıran Arda Turan ile birlikte 'Evet' dedikleri için linç edildiklerini söyleyen Rıdvan Dilmen'e bir eleştiri de Ahmet Hakan'dan geldi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in referandumda ‘Evet’ dediği için linç edildiklerini iddia etmesine Ahmet Hakan’dan sert bir yanıt geldi. Hürriyet gazetesindeki köşesinin bir bölümünü Rıdvan Dilmen’e ayıran Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı’na seslendiği bir yazı kaleme aldı.

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İşte Ahmet Hakan’ın yazısındaki ‘Bir Rıdvan ağlıyor gözleri yaşlı’ başlıklı o bölüm:

“Rıdvan Dilmen kendisine ve Arda Turan'a yönelik eleştirileri yorumlamış.

Şöyle demiş:

– Arda ile ben evet dedik diye linç ediliyoruz.

– Ben, Arda, Burak, Murat Boz… Vuruyorlar da vuruyorlar.

– Arda'yı cebe koydular, beni de bitirdiler.

– Evet demesek bunlar başımıza gelmezdi.

Hani ilkokulda…

Öğretmenim Ecesu ağlıyor” diye bir ses yükselir ya…

Ben de benzer bir ses yükseltiyorum.

Ve diyorum ki…

– Sayın Cumhurbaşkanım!

– Rıdvan ağlıyor!

– Kendisine beklediği ilgiyi gösterir misiniz?

– Rıdvan'ı ağlatanlara kızar mısınız?

– Bir döver misiniz onları?”