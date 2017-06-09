Yıldırım Demirören: Arda Turan yanlış yapmıştır

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması ile ilgili konuştu.

TFF Mali Genel Kurulu’nda açıklamalar yapan Başkan Yıldırım Demirören, eleştirileri kabul edebileceklerini ancak hakareti asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Arda Turan skandalında şok detay: Kokpitte kriz! Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırarak gündeme oturan Arda Turan'ın uçakta başka bir skandala daha imza attığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Arda Turan ile gazeteci Bilal Meşe arasında yaşanan tatsız olay ve Arda’nın milli takımdan çıkarılması konusuna da değinen Demirören özetle şunları söyledi:

“Bir futbolcunun fiili ve sözlü saldırısı asla olmamalı. Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır. Küfrederek, saldırarak bi işler olmaz. Bunu O’na medeni yollarla göstermemiz gerekir. O bir dünya markası kolay yetişmez. Arda bir dünya markasıdır , Türk futbolunun bir değeri. Beni de eleştiriyorlar, Fatih hocayı da… Fatih Terim gibi bir değere sahip çıkmamız gerekiyor. Eleştiri olabilir ancak hakaret olamaz. UEFA karanlık bir kabus gibi üzerimize çökmüştü. FETÖ’nün hain saldırısına karşı mücadele verdik. 15 Temmuz’da Türkiye yalnız bırakıldı. Türk futbolu için 5 yıldır her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Türk futbolunun önünü açtık. Devrimler yaptık. omuz omuza verirsek aşamayacağımız bir engel yok. Şimdi birlik olma zamanı, 2018’e gitme zamanı, Euro 2024’ü alma zamanı. Herkesin kendisine çeki düzen verme zamanı.”