Yeni Malatyaspor’un gözü Beşiktaş’ta

Doğu Anadolu temsilcisi Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu’yu transfer etmek için harekete geçti. Başkan Adil Gevrek, görüşmelere başlayacak.

Yeni Malatya, transferde hız kesmiyor. İrfan Buz'un gönderilmesinin ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşmayan Malatya yönetimi, transferde büyük düşünüyor. Başkan Adil Gevrek'in Beşiktaş'ın oyuncularından Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu ile ilgilendiği öğrenildi. Gevrek, geçen sezon Vodafone'un kapılarını açan Fikret Orman ile görüşme yapacak. Gevrek, “Transferde de bütçemiz doğrultusunda en iyi tercihleri yapacağız” diye konuştu. Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de kiralık tamamlayan Mustafa, 43 resmi maçta oynarken, 9 gol attı, 5 de asist yaptı. Ömer ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Ömer Şişmanoğlu'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erdi.

Hamza Hamzaoğlu`ndan Yeni Malatyaspor iddialarına yanıt Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un görüştüğü teknik adam adayları içerisinde olduğu iddia edilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yaptığı açıklamada, “Ben Osmanlıspor'da devam ediyorum. Burada uzun vadede iyi işler yapma projelerimiz var. Tabi Malatya'da daha önce güzel günlerim oldu. Onlara da Süper Lig'de başarılar diliyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

SAVUNMAYA GENÇ NİJERYALI

Malatyaspor, Afrika'da performanslarıyla dikkat çeken genç isimleri de yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, Nijerya U23 Milli Takımı'nda forma giyen stoper Sincere Seth ile anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki defans oyuncusu, Malatya'ya gelerek kampa katılacak. Yeni teknik heyetin kararına göre oyuncunun geleceği belli olacak.