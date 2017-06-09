Vitor Pereira’ya hapis cezası

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın başı dertten kurtulmuyor. Sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'in başına geçen fakat burada başarılı olmayan Portekizli teknik adamın takımı küme düştü. Vitor Pereira bunun yanı sıra şimdi de hapis şokuyla sarsıldı.

Hatırlanacağı üzere Portekizli teknik adam, 2015’te Olympiakos’u çalıştırdığı dönemde AEK maçında çıkan olayların ardından rakip tribünlere yaptığı hareketler nedeniyle mahkemelik olmuştu ve hakkında soruşturma açılmıştı. Pereira hakkında karar verildi ve Portekizli teknik adam 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun yanı sıra Olympiakos’ta o dönem futbol oynayan Kasami de hapis cezası alan bir başka isim oldu.

1860 MÜNİH İLE KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira, bu sezonun ortasında Almanya 2. Lig’inde 14. sırada olan 1860 Münih’in başına geçmişti. Vitor Pereira yönetimindeki 1860 Münih normal sezonda son 5 haftada 4 mağlubiyet alınca ligi 16. sırada bititirdi ve ligde kalmak için baraj maçları oynamak zorunda kaldı. 3. ligi 3. sırada bitiren Regensburg ile deplasmanda oynanan ilk maçta 1860 Münih, 1-1’lik skorla avantajı eline aldı. Evinde oynanan rövanşta ise büyük bir şok yaşadı.

Regensburg ilk yarıyı 2-0 önde bitirerek turu cebine koydu. Maç sonuna kadar da bu skoru koruyarak 2. lige yükseldi. Almanya’nın en köklü takımlarından 1860 Münih ise bu mağlubiyetle 3. lige düştü. Maçın son bölümlerinde kızgın taraftarların sahaya girmemesi için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saha kenarında yüzlerce polis güvenlik çemberi oluşturdu.

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