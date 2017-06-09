Van der Wiel davasında yeni gelişme!

Fenerbahçeli futbolcu Van Der Wiel’in avukatı Abide Birsen, “Bize mal varlığını açıklasın (Ümit Akbulut) biz de gidelim ticaret mahkemesinde 4 buçuk milyon dolar ödenmiş ve biz de onun iadesini alalım” dedi.

Van Der Wiel ile menajer Ümit Akbulut arasında yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili Hollandalı futbolcunun avukatı Çağlayan Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Avukat Abide Birsen, “Biz gözaltı kararı aldığımızda bize ulaşan bazı mağdurlar olduğunu fark ettik. Bizim dosyamızda diğer mağdurlarla birlikte savcı ile görüştük ve durumumuzu izah ettik. Ticari bir ilişkimiz olmadığını çünkü burada bizim iddiamız dolandırıcılık. Çünkü bir şirket yok ortada. Bütün mağdurlara vaatler var ortada. Paraları alınmış hiçbirine vaat edilen, mesela Taylor Swift gelecek gibi Floyd gelecek denilip gelmediği gibi. Bununla ilişkin savcıyla görüştük” diye konuştu.

“Üzerine kayıtlı mal varlığı yok”

Yapılan vaatlerle alakalı ellerinde 3 ayrı sözleşme olduğunu belirten Avukat Abide Birsen, “Yazılı belgeler de var tabii ki. Onlar da ona dayanıyor. Sözleşmemiz var, ‘Ticari iştir’ diyor. Lakin bunu diyen kişinin üzerinde kayıtlı mal varlığı yok. Biz de savcıya onu söyledik. ‘Bize mal varlığını açıklasın biz de gidelim ticaret mahkemesinde 4 buçuk milyon dolar ödenmiş ve biz de onun iadesini alalım. Ne alacağım ticaret mahkemesinde davayı kazansam ona uğraşıyorum. Şu an hala devam eden adli kontrol var. Yurt dışına çıkış yasağı var. Almanya'dan da özellikle bir hukuk bürosuyla iletişime geçerek oradaki dosyalarını da istetiyoruz. Bakalım sonuçta Türk adaletine güveniyoruz. Ben bir hukukçu olarak bütün mağdurların haklarını savunacağız” açıklamasını yaptı.