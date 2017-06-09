Ümit Karan Malatyaspor USA’in teknik direktörü oldu

Amerika’da yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan ve bu yıl Amerika Cosmopolitan 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Malatyaspor USA takımı, önemli bir transfere imza atarak takımın başına Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan’ı getirdi.

Kulübün kurucu başkanı Teoman Mutlu ve ekibi, Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'ı takımın başına getirerek flaş bir transfere imza attı. Yönetimi ağırlıklı olarak Malatyalı iş adamlarından oluşan Malatyaspor USA takımı Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'a pilot takım olma hedefiyle yola çıktı.

“Umarım burada birlikte güzel işlere imza atacağız”

Amerika Cosmopolitan 1’inci liginde mücadele eden Malatyaspor USA, yeni teknik direktörü Ümit Karan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, bu yıl ligde iddialı olduklarını ve bunun içinde iddialı bir takım kuracaklarını ifade etti. Ümit Karan ile anlaştıklarını belirten Mutlu, “İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Daha öncede söyledim, çok ses getirecek transferler yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda Ümit Karan'ı takımımızın başına getirdik. Ümit takıma katkı vermek için Amerika’ya geldiğini söyledi. Kendisi tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı, sevilen bir isim. Umarım burada birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.