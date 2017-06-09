‘Trabzonspor Katar’da hazırlık maçı yapmalı’

Trabzonspor Kongre Üyesi Hüseyin Erdoğan, Trabzonspor’un Katar’a giderek, dostluk maçı yapması gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Kongre Üyesi Hüseyin Erdoğan'dan çok konuşacak bir öneri geldi. Trabzonspor'un Katar'a giderek, dostluk maçı yapması gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Türkiye'nin zor günlerinde her zaman yanında olan Katar'a biz de bu zor günlerinde destek olmalıyız. Trabzonspor'a başta forma sponsorluğu olmak üzere birçok alanda destek olan Katar Emiri ve Katar halkına onların yanlarında olduğumuzu sporla en güzel şekilde ifade edebiliriz. Buradan Sayın Başkan Muharrem Usta ve yönetim kuruluna sesleniyorum. Trabzon halkı ahde vefa sahibidir. Böyle bir jest Trabzonspor'a yakışır. Bu konu acil şekilde değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.