Suudi Arabistan’dan o skandal sonrası özür geldi

Avustralya ile oynanan Dünya Kupası Eleme maçı öncesinde Londra'ya yapılan terör saldırısını nedeniyle gerçekleştirilen saygı duruşuna katılmayan futbolcular nedeniyle Suudi Arabistan Futbol Federasyonu özür açıklaması yayınladı.

Dünya Kupası Elemeleri’nde Suudi Arabistan ile Avustralya arasında oynanan karşılaşmada büyük bir skandal meydan gelmişti. Maç öncesi Londra’ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna katılmayan Suudi Arabistan Milli Takımı futbolcuları, büyük tepki çekmişti.

Suudi Arabistan saygı duruşuna katılmadı İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda ölen 8 vatandaş için düzenlenen saygı duruşuna Suudi Arabistanlı futbolcular katılmadı. İlgili Haberi Oku

Bu olayın ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, bir özür açıklaması yayınladı. Futbolcuların saldırıda hayatını kaybedenlere saygısızlık yapmak ya da onların ailelerini üzmek gibi bir niyetleri olmadığının altı çizilen açıklamada, ülke olarak terör saldırısından büyük üzüntü duydukları belirtildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerini üzecek bir duruma istemeden de olsa neden olduklarını için özür diledi.