Şenol Güneş Trabzonspor camiası ile buluştu

Trabzonspor'un yaşayan efsanesi Şenol Güneş, memleketini ziyaret etti. Eski başkanlarla biraraya gelen tecrübeli teknik adam, ailesinin kabirlerine de uğramayı eksik etmedi.

Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'da annesinin ve babasının mezarını ziyaret etti. Ailesine dualar okuyan deneyimli çalıştırıcı, eski takım arkadaşları Kadir Özcan ve Dozer Cemil’in mezarlarına da uğramayı ihmal etmedi.

Ali AYDIN / SÖZCÜ

Trabzon'daki Otel Usta'da 200 kişilik bir iftar yemeği düzenleyen Güneş, eski takım arkadaşları Serdar Bali, Bekir Barçın, Turgay Semercioğlu, Bekir Barçın Trabzonspor camiasının önemli şahsiyetleriyle biraraya gelen başarılı futbol adamı, bordo mavililerin eski başkanları Faruk Özak, Atay Aktuğ ve Özkan Sümer, Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman iftar yemeğinde buluştu. Güneş, eski hocası Suat Özyazıcı'yı da ziyaret etti.

Trabzonspor'un kurucusu Nizamettin Algan ise Şenol Güneş'e gösterdiği başarılardan ötürü hediye verdi.