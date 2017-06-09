Kiralık aşk Imbula

Stoke City’nin sezon başında 24 milyon Euro’ya transfer ettiği ancak fazla şans veremediği Giannelli Imbula’yı kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralayacak.

Felipe Melo'nun gidişinden sonra bir türlü orta alandaki boşluğu dolduramayan sarı-kırmızılılar, bu kez önemli bir isimle temas kurmaya hazırlanıyor: Giannelli Imbula… Stoke City'nin sezon başında Porto'dan 24 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Fransız futbolcuyu kiralamak isteyen G.Saray yönetimi, önümüzdeki günlerde vites yükseltecek.

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Premier Lig'de sadece 12 maçta toplamda 796 dakika forma giyebilen Imbula'yı kiralık olarak göndermek isteyen Stoke City'nin bu hamlesinden sonra Teknik Direktör Tudor ile görüşen yönetim, “Bize katkı sağlar” yanıtı aldıktan sonra 24 yaşındaki oyuncuda karar kıldı. İlerleyen günlerde İngiliz ekibiyle görüşecek olan yönetim, başarılı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı deneyecek.